ВИДЕО. Игрок Ман Сити и его мать стали участниками массовой драки

В сети распространилось видео драки в помещении Manchester Arena с участием полузащитника «горожан» Фила Фодена и его матери.

Клер Фоден в споре с неизвестным мужчиной, который выкрикивал оскорбления в адрес ее сына, толкнула его, за что сразу же получила удар в лицо. Завязалась потасовка, к которой присоединились и другие люди. Заступиться за мать выбежал и сам Фил. Унять одну из сторон конфликта удалось одному из друзей футболиста с огнетушителем в руках.

🚨¡Lío en Manchester!



😱Brutal agresión a la madre de Foden



🎥👇Estas son las imágenes del momento pic.twitter.com/0nTQmMysGr — Diario SPORT (@sport) February 20, 2022

Напомним, 21-летний Фоден является воспитанником «Манчестер Сити». В нынешнем сезоне он провел 27 матчей, в которых отличился 9-ю голами и 6-ю результативными передачами. Портал Transfermarkt оценивает игрока в 85 млн евро.