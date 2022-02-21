ВИДЕО. Игрок Ман Сити и его мать стали участниками массовой драки

В сети распространилось видео драки в помещении Manchester Arena с участием полузащитника «горожан» Фила Фодена и его матери.
Клер Фоден в споре с неизвестным мужчиной, который выкрикивал оскорбления в адрес ее сына, толкнула его, за что сразу же получила удар в лицо. Завязалась потасовка, к которой присоединились и другие люди. Заступиться за мать выбежал и сам Фил. Унять одну из сторон конфликта удалось одному из друзей футболиста с огнетушителем в руках.
🚨¡Lío en Manchester!— Diario SPORT (@sport) February 20, 2022
😱Brutal agresión a la madre de Foden
🎥👇Estas son las imágenes del momento pic.twitter.com/0nTQmMysGr
Напомним, 21-летний Фоден является воспитанником «Манчестер Сити». В нынешнем сезоне он провел 27 матчей, в которых отличился 9-ю голами и 6-ю результативными передачами. Портал Transfermarkt оценивает игрока в 85 млн евро.
Источник — Sport.ua
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