ВИДЕО. Игрок Ман Сити и его мать стали участниками массовой драки

Фил Фоден влип в скандал

  • 21.02.2022 02:41
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ВИДЕО. Игрок Ман Сити и его мать стали участниками массовой драки
© Getty Images/Global Images Ukraine. Фил Фоден

В сети распространилось видео драки в помещении Manchester Arena с участием полузащитника «горожан» Фила Фодена и его матери.

Клер Фоден в споре с неизвестным мужчиной, который выкрикивал оскорбления в адрес ее сына, толкнула его, за что сразу же получила удар в лицо. Завязалась потасовка, к которой присоединились и другие люди. Заступиться за мать выбежал и сам Фил. Унять одну из сторон конфликта удалось одному из друзей футболиста с огнетушителем в руках.

 

 

Напомним, 21-летний Фоден является воспитанником «Манчестер Сити». В нынешнем сезоне он провел 27 матчей, в которых отличился 9-ю голами и 6-ю результативными передачами. Портал Transfermarkt оценивает игрока в 85 млн евро.

Источник — Sport.ua

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