Элина Свитолина – Тереза Мартинцова. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

В понедельник украинская теннисистка Элина Свитолина (№15 WTA) начнет выступления в основе турнира WTA 1000 в Дохе.
В первом круге украинка встретится с Терезой Мартинцовой из Чехии (№40 WTA). Матч состоится первым запуском, начало встречи в 13:00 по Киеву.
Ранее теннисистки играли один раз, выиграла украинка.
В следующем раунде победительница встречи сразится Аранчи Рус из Нидерландов или Вероники Кудерметовой из России.
Плеер с видеотрансляцией будет добавлен ближе к началу матча
Источник — Sport.ua
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