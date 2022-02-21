Элина Свитолина – Тереза Мартинцова. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

В понедельник украинская теннисистка Элина Свитолина (№15 WTA) начнет выступления в основе турнира WTA 1000 в Дохе.



В первом круге украинка встретится с Терезой Мартинцовой из Чехии (№40 WTA). Матч состоится первым запуском, начало встречи в 13:00 по Киеву.



Ранее теннисистки играли один раз, выиграла украинка.



В следующем раунде победительница встречи сразится Аранчи Рус из Нидерландов или Вероники Кудерметовой из России.

Плеер с видеотрансляцией будет добавлен ближе к началу матча

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