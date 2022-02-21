Алькарас и Норри стали победителями турниров в Рио и Делрей-Бич

18-летний Карлос выиграл крупнейший титул в карьере и обеспечил себе дебют в топ-20

  • 21.02.2022 00:28
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Алькарас и Норри стали победителями турниров в Рио и Делрей-Бич
© Getty Images/Global Images Ukraine. Карлос Алькарас

Состоялись финалы турниров в Бразилии и США.

На более крупном категории ATP 500 в Рио победу праздновал испанец Карлос Алькарас, который одолел аргентинца Диего Шварцмана. Для 18-летнего Карлоса это второй и теперь самый престижный титул в карьере.

С понедельника Алькарас станет игроком топ-20. Моложе него за последние 30 лет в первой двадцатке рейтинга были лишь Андрей Медведев и Пит Сампрас.

Рио. Финал
Карлос Алькарас (Испания) – Диего Шварцман (Аргентина) – 6:4, 6:2
 
На соревнованиях категории ATP 250 в Делрей-Бич в матче за титул британец Кэмерон Норри на двух тай-брейках одолел американца Рейлли Опелку. Норри оформил свой третий титул в карьере.

Делрей-Бич. Финал
Кэмерон Норри (Великобритания) – Рейлли Опелка (США) – 7:6(1), 7:6(4)

Источник — Sport.ua

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