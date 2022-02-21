Алькарас и Норри стали победителями турниров в Рио и Делрей-Бич

Состоялись финалы турниров в Бразилии и США.
На более крупном категории ATP 500 в Рио победу праздновал испанец Карлос Алькарас, который одолел аргентинца Диего Шварцмана. Для 18-летнего Карлоса это второй и теперь самый престижный титул в карьере.
С понедельника Алькарас станет игроком топ-20. Моложе него за последние 30 лет в первой двадцатке рейтинга были лишь Андрей Медведев и Пит Сампрас.
Рио. Финал
Карлос Алькарас (Испания) – Диего Шварцман (Аргентина) – 6:4, 6:2
На соревнованиях категории ATP 250 в Делрей-Бич в матче за титул британец Кэмерон Норри на двух тай-брейках одолел американца Рейлли Опелку. Норри оформил свой третий титул в карьере.
Делрей-Бич. Финал
Кэмерон Норри (Великобритания) – Рейлли Опелка (США) – 7:6(1), 7:6(4)
Источник — Sport.ua
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.