Алькарас и Норри стали победителями турниров в Рио и Делрей-Бич

Состоялись финалы турниров в Бразилии и США.

На более крупном категории ATP 500 в Рио победу праздновал испанец Карлос Алькарас, который одолел аргентинца Диего Шварцмана. Для 18-летнего Карлоса это второй и теперь самый престижный титул в карьере.

С понедельника Алькарас станет игроком топ-20. Моложе него за последние 30 лет в первой двадцатке рейтинга были лишь Андрей Медведев и Пит Сампрас.

Рио. Финал

Карлос Алькарас (Испания) – Диего Шварцман (Аргентина) – 6:4, 6:2



На соревнованиях категории ATP 250 в Делрей-Бич в матче за титул британец Кэмерон Норри на двух тай-брейках одолел американца Рейлли Опелку. Норри оформил свой третий титул в карьере.

Делрей-Бич. Финал

Кэмерон Норри (Великобритания) – Рейлли Опелка (США) – 7:6(1), 7:6(4)