26-й тур
Удинезе
1 : 1
Лацио
20.02.2022, FT   ТВ-трансляция: 

Гол Деулофеу не принес победу. Удинезе и Лацио разошлись миром

«Лацио» набрал 43 очка и входит в топ-6 Серии A

  • 20.02.2022 23:41
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Гол Деулофеу не принес победу. Удинезе и Лацио разошлись миром
© Getty Images/Global Images Ukraine

В матче 26-го тура чемпионата Италии «Удинезе» сыграл вничью с «Лацио» (1:1)

На 5-й минуте для хозяев поля открыл счет Деулофеу. Фелипе Андерсон уравнял ситуацию на 45-й минуте.

«Лацио» набрал 43 очка и входит в топ-6 Серии A.

Серия А. 26-й тур

Удинезе – Лацио – 1:1

Голы: Деулофеу, 5 – Фелипе Андерсон, 45.

Удинезе: Сильвестри, Перес, Молина, Мари, Бекао, Соппи (Зегелар, 63), Арслан (Перейра, 63), Макенго, Уоллас, Бету, Деулофеу (Саксесс, 73)

Лацио: Стракоша, Луис Фелипе, Габаррон, Хюсай, Дзакканьи, Милинкович-Савич, Катальди, Марушич, Башич (Андерсон, 78), Фелипе Андерсон, Педро (Кабрал, 24).

Предупреждения: Арслан, 28. Перес, 44. Макенго, 53 - Катальди, 70’ Дзакканьи, 72

Судья: Массими (Италия)

Источник — Sport.ua

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