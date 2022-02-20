Гол Деулофеу не принес победу. Удинезе и Лацио разошлись миром

В матче 26-го тура чемпионата Италии «Удинезе» сыграл вничью с «Лацио» (1:1)
На 5-й минуте для хозяев поля открыл счет Деулофеу. Фелипе Андерсон уравнял ситуацию на 45-й минуте.
«Лацио» набрал 43 очка и входит в топ-6 Серии A.
Серия А. 26-й тур
Удинезе – Лацио – 1:1
Голы: Деулофеу, 5 – Фелипе Андерсон, 45.
Удинезе: Сильвестри, Перес, Молина, Мари, Бекао, Соппи (Зегелар, 63), Арслан (Перейра, 63), Макенго, Уоллас, Бету, Деулофеу (Саксесс, 73)
Лацио: Стракоша, Луис Фелипе, Габаррон, Хюсай, Дзакканьи, Милинкович-Савич, Катальди, Марушич, Башич (Андерсон, 78), Фелипе Андерсон, Педро (Кабрал, 24).
Предупреждения: Арслан, 28. Перес, 44. Макенго, 53 - Катальди, 70’ Дзакканьи, 72
Судья: Массими (Италия)
Источник — Sport.ua
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.