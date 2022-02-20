Бетис нанес поражение Мальорке и закрепился в топ-3 Ла Лиги

В матче 25-го тура Ла Лиги «Бетис» обыграл «Мальорку» (2:1).
У хозяев отличились Алекс Морено и Виллиан Жозе (с пенальти), а у гостей гол забил Ведат Мурики.
«Бетис» набрал 46 очков и закрепился в топ-3 Ла Лиги.
Лига 1. 25-й тур
Бетис – Мальорка – 2:1
Голы: Алекс Морено, 25 (1:0). Мурики, 75 (1:1). Виллиан Жозе, 83, пенальти (2:1).
Бетис: Руй Силва, Бартра, Виктор Руис (Гонсалес, 62), Алекс Морено, Бельерин, Фекир, Каналес (Хоакин, 84), Виллиам Карвалью, Родригес, Хуанми (Тельо, 62), Борха Иглесиас (Виллиан Жозе, 70).
Мальорка: Рико, Маффео, Хауме Коста, Райльо, Вальент, Руис де Галаррета (Санчес, 45+2), Севилья (Батталья, 65), Родригес (Ниньо, 70), Кубо (Ли Кан Ин, 46), Муричи, Анхель (Ндиай, 46).
Предупреждения: Виктор Руис, 45. Хуанми, 46. Бельерин, 87 – Мурики, 51. Батталья, 82.
Судья: Градо (Испания).
Источник — Sport.ua
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