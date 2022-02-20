26-й тур
Вулверхэмптон
2 : 1
Лестер
20.02.2022, FT   ТВ-трансляция: 

Опять без победы. Лестер проиграл Вулверхэмптону на выезде

Победу хозяевам принес гол Поденсе

  • 20.02.2022 20:28
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Опять без победы. Лестер проиграл Вулверхэмптону на выезде
© Getty Images/Global Images Ukraine

В поединке 26-го тура чемпионата Англии по футболу «Вулверхэмптон» дома обыграл «Лестер» со счетом 2:1.

Стоит отметить, что «Лестер» не может победить в АПЛ уже пять туров кряду.

«Вулверхэмптон» — «Лестер» — 2:1
Голы: Рубен Невеш, 9, Поденсе, 66 — Лукман, 41

«Вулверхэмптон»: Жозе Са, Семеду, Коуди, Саисс, Килмен, Аит-Нури (Марсал, 88), Дендонкер, Моутинью (Хван Хи Чхан, 58), Рубен Невеш, Поденсе (Нету, 81), Хименес.
«Лестер»: Шмейхель, Рикарду Перейра, Амарти, Сеюнджю, Томас, Ндиди (Мэддисон, 74), Тилеманс, Дьюзбери-Холл, Олбрайтон, Дака (Ихеаначо, 73), Лукман.
Предупреждения: Сеюнджю (29), Аит-Нури (31), Олбрайтон (36), Лукман (38), Поденсе (38), Дендонкер (70), Рубен Невеш (76), Рикарду Перейра (90).

Источник — Sport.ua

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