Игорь КОСТЮК: «Уже понимаем, в какой футбол играет Спортинг»

Наставник «Динамо» U-19 рассказал о подготовке команды ко второй части сезона

  • 20.02.2022 20:21
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Игорь КОСТЮК: «Уже понимаем, в какой футбол играет Спортинг»
© ФК Динамо Киев. Игорь Костюк

Наставник «Динамо» U-19 Игорь Костюк подвел итоги второго турецкого сбора команды.

- На этот раз погода была хорошая и мы выполнили все, что запланировали ранее. Мы провели три спарринга, тренировки, выполнили весь объем работы. К началу чемпионата подходим практически в оптимальных кондициях.

- Несколько дней назад к вам присоединились несколько игроков, которые готовились с первой командой. В каких они кондициях?
- Все в хорошем состоянии, не надо никого подгонять и форсировать физическую форму. Мы уже вошли в недельный подготовительный цикл перед матчем с «Ингульцом». Команда работает по намеченной программе в режиме одной тренировки в день. После поединка с «Ингульцом» планируем продолжить работу в этом же режиме в Киеве на естественных полях, если это позволит погода.

- Матч против «Спортинга» должен состояться в Киеве, при наших болельщиках. Нет ли какой-то дополнительной информации по этому поводу?
- Мы дали свою дату и время, УЕФА утвердил их, и мы готовимся, учитывая эту информацию. Мы готовимся на 2-е марта на 17:00, билеты уже в продаже, есть ажиотаж и это хорошо. Надеемся, что трибуны будут заполнены, это даст дополнительный стимул и мотивацию для команды. Настроение совсем другое, когда много болельщиков на трибунах.

- Уже неделя, как вы узнали соперника. За это время собрали больше информации по нему?
- Конечно, мы просмотрели матчи «Спортинга», уже понимаем в какой футбол они играют, какую тактику используют, какие исполнители требуют больше внимания с нашей стороны. Мы просмотрели их матчи с «Боруссией», «Бешикташем», «Аяксом» и имеем представление о сопернике и их сильных качествах.

Источник — ФК Динамо Киев

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