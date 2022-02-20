Динамо U-19 завершает второй сбор в Турции

Второй турецкий сбор «Динамо» U-19 близится к завершению. Сегодня был предпоследний тренировочный день, команда провела интенсивную утреннюю тренировку.

Хорошая погода способствовала качественной работе динамовской молодежи, которая, по словам наставника команды Игоря Костюка, набирает оптимальные кондиции.

Завтра у динамовцев еще одна утренняя тренировка, после чего команда вернется в Киев и продолжит целенаправленную подготовку к первому матчу второй части сезона против «Ингульца».

Если позволит погода, то затем подопечные Игоря Костюка до матча против «Спортинга» будут работать на полях с естественных покрытием на клубной базе.