ВПК-Агро отказался от шести игроков

Главный тренер ВПК-Агро Александр Поклонский продолжает поиск исполнителей, способных усилить его команду.

По итогам просмотра на втором сборе тренерский «ВПК-Агро» не стал задерживать в тренировочном лагере команды ряд футболистов. Расположение «зелено-белых» уже покинули вратари Александр Литвиненко («Виктория») и Анатолий Тимофеев («Полесье»), защитник Максим Белоус, полузащитники Богдан Гора (оба — Никополь») и Максим Кулиш («Рубикон»), а также нападающий Владислав Митченко («Днепр-1»).

Пока неизвестно, останутся ли в коллективе голкипер Тимофей Шеремета, вингер Антон Калайтан (оба — «Олимпик») и защитник Владислав Веремеев («Скорук»). Многое будет зависеть от того, кто присоединится к «ВПК-Агро» в ближайшее время. По словам Александра Поклонского, его штаб имеет конкретные кандидатуры для усиления команды.

«ВПК-Агро» занимает 14-е место в Первой лиге.