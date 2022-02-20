Сергей НАЗАРЕНКО: «Золотые медали завоюет Динамо»

Бывший полузащитник «Днепра» и сборной Украины Сергей Назаренко поделился мнением о том, кто завоюет золотые медали УПЛ в сезоне 2021/2022.

«Я больше склоняюсь к тому, что золотые медали завоюет «Динамо». Не в обиду «Шахтеру», но мне игра команды Мирчи Луческу нравится больше. У киевлян каждый футболист знает, что ему делать на футбольном поле. К тому же, в составе «бело-синих» много молодых украинцев, которые доказали, что могут выступать на высоком уровне», — считает Назаренко.