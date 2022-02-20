Сергей НАЗАРЕНКО: «Золотые медали завоюет Динамо»

Специалист считает, что киевская команда играет лучше, чем донецкий «Шахтер»

  • 20.02.2022 18:52
  • 900 просмотров
  • 7 комментариев
Сергей НАЗАРЕНКО: «Золотые медали завоюет Динамо»
© ФК Динамо Киев

Бывший полузащитник «Днепра» и сборной Украины Сергей Назаренко поделился мнением о том, кто завоюет золотые медали УПЛ в сезоне 2021/2022.

«Я больше склоняюсь к тому, что золотые медали завоюет «Динамо». Не в обиду «Шахтеру», но мне игра команды Мирчи Луческу нравится больше. У киевлян каждый футболист знает, что ему делать на футбольном поле. К тому же, в составе «бело-синих» много молодых украинцев, которые доказали, что могут выступать на высоком уровне», — считает Назаренко.

Источник — zbirna.com

(8 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    Петр Яновский, 20.02.2022 19:30 (изменен)
    +4
    Alexsandr B, 20.02.2022 19:15
    Интересно, зачем себя заведомо ставить в неловкое положение? А если не выиграет?
    Тогда балабол? А бы что нибудь болтать...
    Если не выиграет Динамо, то его прогноз не сбылся. А тебе лечиться нужно.
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    online
    FunCat_, 20.02.2022 19:30
    +3
    Весь Киев ждёт чтобы слова Сереги воплотились в реальность
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    online
    .Zport, 20.02.2022 19:24
    +3
    Не забуду гол Серёги англичанам в Днепре!!!!
    Ссылка
    Умник, 20.02.2022 19:15
    +3
    Сергей Назаренко уважаю
    Ссылка
    online
    Алексей Голяченко, 20.02.2022 19:40
    0
    Так и будет. Кроты опустятся на свое законное место номер 2
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    online
    LFC, 20.02.2022 19:39 (изменен)
    -1
    Динамо завоюет золото и кубок! А мариупольский гранд завоюет очередную поездку в сортир за 70 миллионов на трансферы Вся Украина ждет победы только Динамо Киев, потому что Динамо - это как торговая марка - престиж и уважение нашей страны.
    Ссылка
    online
    Alexsandr B, 20.02.2022 19:15
    -8
    Интересно, зачем себя заведомо ставить в неловкое положение? А если не выиграет?
    Тогда балабол? А бы что нибудь болтать...
    Ссылка
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