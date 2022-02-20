Ангелина Калинина снялась с турнира WTA в Дохе

25-летняя украинская теннисистка Ангелина Калинина не выступит на турнире WTA в Дохе, который проходит с 20 по 26 февраля.
В стартовом матче Ангелина должна была сыграть против россиянки Вероники Кудерметовой (№31).
Официальная причина отказа — болезнь. В основной сетке украинку заменит «лаки-лузер» Аранча Рус из Нидерландов.
Калинина не выступала в этом сезоне с Открытого чемпионата Австралии, где она выбыла из борьбы после первого раунда.
Источник — Большой теннис Украины
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