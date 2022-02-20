Нива просматривает защитника Динамо и еще трех футболистов

На сборе в Винниках тернопольская «Нива» взяла верх в спарринге над юниорами «Руха» (4:2).

В тренировочном лагере «Нивы» находятся четыре потенциальных новичка: Валерий Самар – из «Александрии», Роман Слива, ранее выступавший за «ВПК-Агро», Андрей Глоба («Сумы») и Даниил Сухоручко, защищавший цвета «Черноморца», но принадлежащий киевскому «Динамо».

На одной из тренировок был травмирован защитник Владислав Дворовенко, надолго выбывший из строя.

Следующий контрольный матч подопечные Андрея Купцова проведут 23 февраля с «Волынью».