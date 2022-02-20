Севилья неожиданно потеряла очки в матче с Эспаньолом

Эта осечка позволила оторваться «Реалу» на 6 очков

  • 20.02.2022 17:30
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Севилья неожиданно потеряла очки в матче с Эспаньолом
© Getty Images/Global Images Ukraine

«Севилья» в матче 25-го тура чемпионата Испании не смогла обыграть «Эспньол». Встреча закончилась со счетом 1:1.

На 36-й минуте счет открыл Рафа Мир, но в начале второй половины равновесие восстановил Серджи Дардер.

«Эспаньол» - «Севилья» - 1:1 (0:1)
Голы: Рафа Мир, 36 - 0:1, Дардер, 50 - 1:1

«Эспаньол»: Диего Лопес, Хиль (Морон, 88), Кабрера, Серджи Гомес, Педроса, Вильена (Алеиш Видаль, 72), Дардер, Баре, Эррера (Мелендо, 83), Пуадо (Эмбарба, 88), Де Томас.

«Севилья»: Буну, Диего Карлос, Кунде, Аугустинссон (Оливер Торрес, 56), Фернандо, Дилэйни, Жордан (Ракитич, 56), Корона (Навас, 71), Окампос, Марсьяль (Гомес, 26), Рафа Мир (Эн-Несири, 71).

Удаление: Кунде (76).

«Севилья», набрав 51 очко, занимает второе место в турнирной таблице Ла Лиги, отставая от «Реала» на 6 очков . «Эспаньол» с 29 очками остался на 14-й позиции.

Источник — Sport.ua

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