Игорь ПЕРДУТА: «Было сложно психологически, но это наша работа»

31-летний украинский полузащитник «Ворсклы» Игорь Пердута подвел итоги подготовки команды ко второй части сезона.

«Было сложно психологически, но это наша работа. Мы к этому привыкли. Команда очень хорошо подготовилась к чемпионату. Максимов давал нам тренировки на поле и песке. Фундамент мы заложили», — сказал Пердута.

Свой первый матч после перерыва «Ворскла» проведет 27 февраля. Команда в рамках УПЛ дома примет «Верес».