Игорь ПЕРДУТА: «Было сложно психологически, но это наша работа»

31-летний украинский полузащитник «Ворсклы» Игорь Пердута подвел итоги подготовки команды ко второй части сезона.
«Было сложно психологически, но это наша работа. Мы к этому привыкли. Команда очень хорошо подготовилась к чемпионату. Максимов давал нам тренировки на поле и песке. Фундамент мы заложили», — сказал Пердута.
Свой первый матч после перерыва «Ворскла» проведет 27 февраля. Команда в рамках УПЛ дома примет «Верес».
Источник — Футбол 1/2/3
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.