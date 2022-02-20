Снигур уступила в финале турнира ITF в Германии

Украинская теннисистка Дарья Снигур (№137 WTA) не смогла стать чемпионкой 60-тысячника ITF в Германии.
В финальном поединке украинка спортсменка уступила первой сеяной Грет Миннен из Бельгии (№91 WTA).
ITF Альтенкирхен. Финал
Дарья Снигур (Украина) – Грет Миннен (Бельгия) – 4:6, 3:6
Ранее теннисистки между собой не играли.
Источник — Sport.ua
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.