Снигур уступила в финале турнира ITF в Германии

Украинка стала вице-чемпионкой 60-тысячника

  • 20.02.2022 15:49
  • 852 просмотра
  • 2 комментария
Снигур уступила в финале турнира ITF в Германии
© ФТУ. Дарья Снигур

Украинская теннисистка Дарья Снигур (№137 WTA) не смогла стать чемпионкой 60-тысячника ITF в Германии.
 
В финальном поединке украинка спортсменка уступила первой сеяной Грет Миннен из Бельгии (№91 WTA). 

ITF Альтенкирхен. Финал
Дарья Снигур (Украина) – Грет Миннен (Бельгия) – 4:6, 3:6
 
Ранее теннисистки между собой не играли.

Источник — Sport.ua

(5 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    Spectra, 20.02.2022 16:08
    +3
    Тяжко Даше, будет в сотку зайти, ой тяжко.
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    online
    introvert, 20.02.2022 16:05
    +2
    Подивився більшу половину першого сету. Дарина повела 2-0, потім у кожному з чотирьох наступних геймів мала більше і розтринькувала перевагу. Згадав, чому в минулому році обіцяв собі не дивитися матчі нашої "міс безпорадність". Виключив і переключився на Марту.
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