Волынь покинет один из лидеров. Клуб уже нашел замену

На сборе в Закарпатье луцкая «Волынь» разошлась миром в спарринге с «Ужгородом» (0:0).

В тренировочном лагере «Волыни» отсутствует один из лидеров — Александр Кучеренко, который сейчас ведет переговоры с клубным руководством о разрыве контракта.

В «Волыни» уже нашли замену Кучеренко, пригласив Виталия Бойко, минувшей осенью выступавшего за «Кремень».

Очередной этап подготовки к весенней части сезона луцкие футболисты завершат контрольным матчем с тернопольской «Нивой» 23 февраля.

В поединке 21-го тура в Первой лиге «Волынь» 19 марта сыграет в гостях с «Металлистом».