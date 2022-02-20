Волынь покинет один из лидеров. Клуб уже нашел замену

На сборе в Закарпатье луцкая «Волынь» разошлась миром в спарринге с «Ужгородом» (0:0).
В тренировочном лагере «Волыни» отсутствует один из лидеров — Александр Кучеренко, который сейчас ведет переговоры с клубным руководством о разрыве контракта.
В «Волыни» уже нашли замену Кучеренко, пригласив Виталия Бойко, минувшей осенью выступавшего за «Кремень».
Очередной этап подготовки к весенней части сезона луцкие футболисты завершат контрольным матчем с тернопольской «Нивой» 23 февраля.
В поединке 21-го тура в Первой лиге «Волынь» 19 марта сыграет в гостях с «Металлистом».
Источник — Meta-ratings.com.ua
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