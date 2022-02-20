Валерий КРИВЕНЦОВ: «Подходим к чемпионату в хорошей форме»

Главный тренер «Металлиста 1925» Валерий Кривенцов поделился впечатлениями от работы клуба на зимних сборах:

«Всю запланированную работу выполнили. Сыграли с хорошими соперниками. Надеюсь, подходим в хорошей форме к чемпионату.

Очень много людей выпадало из-за травм. Надо было давать кому два, кому три дня отдыха. А игроков на этих позициях не было. Приходилось некоторым играть на несвойственных позициях. Но расширение кругозора и понимания игры, думаю, это неплохо.

Есть надежда, что для всех ребят обойдется. Это не считая тех, кто долго пропустит – Дмитренко, Пономарь».