Валерий КРИВЕНЦОВ: «Подходим к чемпионату в хорошей форме»

Главный тренер «Металлиста 1925» Валерий Кривенцов поделился впечатлениями от работы клуба на зимних сборах:
«Всю запланированную работу выполнили. Сыграли с хорошими соперниками. Надеюсь, подходим в хорошей форме к чемпионату.
Очень много людей выпадало из-за травм. Надо было давать кому два, кому три дня отдыха. А игроков на этих позициях не было. Приходилось некоторым играть на несвойственных позициях. Но расширение кругозора и понимания игры, думаю, это неплохо.
Есть надежда, что для всех ребят обойдется. Это не считая тех, кто долго пропустит – Дмитренко, Пономарь».
Источник — ТК Футбол
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