Валерий КРИВЕНЦОВ: «Подходим к чемпионату в хорошей форме»

Наставник «Металлиста 1925» подвел итоги зимних сборов

  • 20.02.2022 14:04
  • 192 просмотра
  • 2 комментария
Валерий КРИВЕНЦОВ: «Подходим к чемпионату в хорошей форме»
© ФК Металлист 1925. Валерий Кривенцов

Главный тренер «Металлиста 1925» Валерий Кривенцов поделился впечатлениями от работы клуба на зимних сборах:

«Всю запланированную работу выполнили. Сыграли с хорошими соперниками. Надеюсь, подходим в хорошей форме к чемпионату.

Очень много людей выпадало из-за травм. Надо было давать кому два, кому три дня отдыха. А игроков на этих позициях не было. Приходилось некоторым играть на несвойственных позициях. Но расширение кругозора и понимания игры, думаю, это неплохо.

Есть надежда, что для всех ребят обойдется. Это не считая тех, кто долго пропустит – Дмитренко, Пономарь».

Источник — ТК Футбол

(1 голос)

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Комментарии
Сначала:
    Умник, 20.02.2022 14:12
    +1
    Валера короче как в дюймовочке надо кинуть кротов
    Ссылка
    online
    .Zport, 20.02.2022 14:42
    0
    Умник, 20.02.2022 14:12
    Валера короче как в дюймовочке надо кинуть кротов
    Ссылка
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