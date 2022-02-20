Дарья Снигур – Грет Миннен. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

В воскресенье украинская теннисистка Дарья Снигур (№137 WTA) сыграет финальный матч на 60-тысячнике ITF в Германии.
Соперницей украинки в матче за титул станет первая сеяная Грет Миннен из Бельгии (№91 WTA).
Начало встречи в 14:00 по Киеву.
Ранее теннисистки между собой не играли.
Источник — Sport.ua
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