Дарья Снигур – Грет Миннен. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию финала на турнире ITF в Германии

  • 20.02.2022 13:45
  • 407 просмотров
  • 2 комментария
Дарья Снигур – Грет Миннен. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
© ФТУ. Дарья Снигур

В воскресенье украинская теннисистка Дарья Снигур (№137 WTA) сыграет финальный матч на 60-тысячнике ITF в Германии.
 
Соперницей украинки в матче за титул станет первая сеяная Грет Миннен из Бельгии (№91 WTA). 
 
Начало встречи в 14:00 по Киеву.
 
Ранее теннисистки между собой не играли.

📺 Видеотрансляция
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Источник — Sport.ua

(5 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    Spectra, 20.02.2022 13:55
    +3
    Даша, спокойно разбиралась в двух сетах, желаем сегодня тоже самое
    Ссылка
    online
    Даяна, навчись приймати першу подачу!!!, 20.02.2022 14:23
    0
    Давай,Даша. Потрібно входити в сотню!
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