Дарья Снигур – Грет Миннен. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

В воскресенье украинская теннисистка Дарья Снигур (№137 WTA) сыграет финальный матч на 60-тысячнике ITF в Германии.



Соперницей украинки в матче за титул станет первая сеяная Грет Миннен из Бельгии (№91 WTA).



Начало встречи в 14:00 по Киеву.



Ранее теннисистки между собой не играли.