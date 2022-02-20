Марта Костюк – Ана Конюх. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

В воскресенье украинская теннисистка Марта Костюк (№49 WTA) начнет выступления в основе турнира WTA 1000 в Дохе.



В первом круге украинка, которая стартовала в квалификации, встретится с Аной Конюх из Хорватии (№52 WTA). Матч состоится первым запуском, начало встречи в 14:30 по Киеву.



Ранее теннисистки играли один раз, победила украинка.



Победительница встречи сразится против четвертой сеяной Анетт Контавейт из Эстонии.

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