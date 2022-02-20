Валерий БОНДАРЬ: «На сборах мы часто пропускали нелепые голы»

Защитник «Шахтера» рассказал о результате на сборах

  • 20.02.2022 12:28
  • 172 просмотра
  • 6 комментариев
Валерий БОНДАРЬ: «На сборах мы часто пропускали нелепые голы»
© ФК Шахтер Донецк. Валерий Бондарь

Защитник «Шахтера» Валерий Бондарь проанализировал игру команды в товарищеском матче с «Ригой» (0:0).

«Результат в товарищеских матчах тоже важен, так как он дает нам уверенность и хорошее настроение перед стартом второй части чемпионата Украины. Хорошо, что сегодня мы не пропустили. Ранее у нас были матчи, в которых мы допускали ошибки и пропускали нелепые мячи. Я считаю, что сегодня мы сыграли надежно и ничего не дали создать сопернику», — сказал Бондарь.

Отметим, что после матча с «Ригой» «Шахтер» завершил сборы и вернулся в Украину. 

Источник — Футбол 1/2/3

(3 голоса)

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Комментарии
Сначала:
    online
    KARABASS777, 20.02.2022 13:03
    +4
    Валеру нужно отправлять в аренду, чтобы он в каждом матче играл, а сидя на лавке он не прогрессирует. С его стороны столько детских ошибок в каждой игре, это просто жесть. 
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    Вася Чіпа, 20.02.2022 12:46
    +4
    Бондар безнадійний, лажає в кожному матчі. Це не рівень ,,кротів".
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    online
    andi Mir, 20.02.2022 12:47
    +3
    Чему удивляться ,если ты в защите.
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    online
    kovalevsrg7, 20.02.2022 13:22
    0
    Так вы не только на сборах пропускаете нелепые голы. Как только появился ДД, нелепые голы залетают с удручающим постоянством.
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    online
    .Zport, 20.02.2022 13:15
    0
    Судя по фото, не зря этого бокопора в команде называют ЖИРАФ
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    Xозяин ботвы, 20.02.2022 13:17
    -2
    .Zport, 20.02.2022 13:15
    Судя по фото, не зря этого бокопора в команде называют ЖИРАФ
    Иди рот с мылом помой бот
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