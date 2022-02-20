Валерий БОНДАРЬ: «На сборах мы часто пропускали нелепые голы»

Защитник «Шахтера» Валерий Бондарь проанализировал игру команды в товарищеском матче с «Ригой» (0:0).
«Результат в товарищеских матчах тоже важен, так как он дает нам уверенность и хорошее настроение перед стартом второй части чемпионата Украины. Хорошо, что сегодня мы не пропустили. Ранее у нас были матчи, в которых мы допускали ошибки и пропускали нелепые мячи. Я считаю, что сегодня мы сыграли надежно и ничего не дали создать сопернику», — сказал Бондарь.
Отметим, что после матча с «Ригой» «Шахтер» завершил сборы и вернулся в Украину.
Источник — Футбол 1/2/3
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