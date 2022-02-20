НЕЙМАР: «Сборная Бразилии отдалилась от болельщиков»

Лидер «Селесао» - о снижении интереса к сборной

  • 20.02.2022 12:26
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НЕЙМАР: «Сборная Бразилии отдалилась от болельщиков»
© Getty Images/Global Images Ukraine. Неймар

Лидер сборной Бразилии Неймар разочарован тем, что интерес к национальной команле в стране существенно снизился:

«Сегодня сборная Бразилии очень отдалились от болельщиков. Я не знаю, как это произошло, но о наших матчах сейчас очень мало говорят. Грустно быть частью поколения, где игра сборной Бразилии больше не воспринимается как что-то важное».

За свою карьеру Неймар забил 70 голов в 116 матчах за сборную Бразилии.

Источник — Goal.com

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