Шахтер обыграл Динамо в первом в истории женском классическом

Вчера, 19 февраля состоялся первый в истории матч между женскими командами «Динамо» и «Шахтера». Они проводили товарищеский матч. Футболистки донецкого клуба уступали в счете 0:2, но сумели одержать волевую победу.

«Динамо» (Киев) – «Шахтер» (Донецк) – 2:3

Голы: 1:0 Мирончук (19), 2:0 Дудка (27), 2:1 Ольховская (31), 2:2 Кревская (40), 2:3 Янчук (45, пен.)

Напомним, «Динамо» и «Шахтер» выступают в разных группах второго дивизиона женского чемпионата Украины. «Динамо» лидирует в группе А, а «Шахтер» - в группе Б.