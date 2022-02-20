Шахтер обыграл Динамо в первом в истории женском классическом

Команды провели товарищеский матч

  • 20.02.2022 12:11
  • 1031 просмотр
  • 7 комментариев
Шахтер обыграл Динамо в первом в истории женском классическом
© ФК Шахтер Донецк

Вчера, 19 февраля состоялся первый в истории матч между женскими командами «Динамо» и «Шахтера». Они проводили товарищеский матч. Футболистки донецкого клуба уступали в счете 0:2, но сумели одержать волевую победу.

«Динамо» (Киев) – «Шахтер» (Донецк) – 2:3
Голы: 1:0 Мирончук (19), 2:0 Дудка (27), 2:1 Ольховская (31), 2:2 Кревская (40), 2:3 Янчук (45, пен.)

Напомним, «Динамо» и «Шахтер» выступают в разных группах второго дивизиона женского чемпионата Украины. «Динамо» лидирует в группе А, а «Шахтер» - в группе Б.

Источник — Sport.ua

(8 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    online
    .Zport, 20.02.2022 13:16
    +6
    4инга4кук, 20.02.2022 13:14
    Ты тоже любишь болт в рот ?
    Где подруга твоя Жекасрани ,почему сам унижаешься?
    Тимофеючка, твоя родня немытая уже покинула ордло? Получили на растове 10тысяч от путлера?
    Ссылка
    online
    .Zport, 20.02.2022 13:11
    +6
    Alexander Киев, 20.02.2022 13:00
    Жёстко, это ж девушки играют.. не надо так)) там и футболом тяжело назвать было, да и о силе глупо говорить красиво, прикольно, стильно.
    На ордло остались только такие бабы - с болтами. Остальных уже третий день увозят на растов за 10тысяч рубликов от путлера. Освобождают украинский Донбасс для настоящих украинцев
    Ссылка
    online
    Alexander Киев, 20.02.2022 13:00
    -3
    4инга4кук, 20.02.2022 12:32
    Попробовали на вкус болта динамовки
    Жёстко, это ж девушки играют.. не надо так)) там и футболом тяжело назвать было, да и о силе глупо говорить красиво, прикольно, стильно.
    Ссылка
    online
    4инга4кук, 20.02.2022 13:31
    -4
    .Zport, 20.02.2022 13:16
    Тимофеючка, твоя родня немытая уже покинула ордло? Получили на растове 10тысяч от путлера?
    Ты любишь когда Шахтёр насовывает болта по 3-0 каждый год динаме
    Ссылка
    online
    4инга4кук, 20.02.2022 13:14
    -6
    .Zport, 20.02.2022 13:11
    На ордло остались только такие бабы - с болтами. Остальных уже третий день увозят на растов за 10тысяч рубликов от путлера. Освобождают украинский Донбасс для настоящих украинцев
    Ты тоже любишь болт в рот ?
    Где подруга твоя Жекасрани ,почему сам унижаешься?
    Ссылка
    online
    Alexander Киев, 20.02.2022 12:31
    -10
    Ожидаемо. Шахтер всегда стильнее
    Ссылка
    online
    4инга4кук, 20.02.2022 12:32
    -11
    Попробовали на вкус болта динамовки
    Ссылка
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