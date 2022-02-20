Гвадалахара. Цуренко сыграет против россиянки на старте основной сетки

Украинская теннисистка выступит на турнире WTA250 в Мексике

  • 20.02.2022 09:40
  • 425 просмотров
  • 1 комментарий
Гвадалахара. Цуренко сыграет против россиянки на старте основной сетки
© Getty Images/Global Images Ukraine. Леся Цуренко

32-летняя украинская теннисистка Леся Цуренко (№121 WTA) выступит на турнире WTA250 в мексиканской Гвадалахаре.

В первом круге основной сетки Цуренко сыграет против россиянки Анастасии Потаповой, занимающая 86-ю строчку в рейтинге WTA.

Теннисистки впервые сыграют друг с другом. Призовой фонд турнира под названием «Abierto Zapopan» составляет $239,477.

Источник — Sport.ua

(4 голоса)

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Комментарии
Сначала:
    Spectra, 20.02.2022 10:10
    +2
    Против россиянок, Леся хорошо играет.
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