Гвадалахара. Цуренко сыграет против россиянки на старте основной сетки

32-летняя украинская теннисистка Леся Цуренко (№121 WTA) выступит на турнире WTA250 в мексиканской Гвадалахаре.
В первом круге основной сетки Цуренко сыграет против россиянки Анастасии Потаповой, занимающая 86-ю строчку в рейтинге WTA.
Теннисистки впервые сыграют друг с другом. Призовой фонд турнира под названием «Abierto Zapopan» составляет $239,477.
Источник — Sport.ua
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