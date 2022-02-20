Роман ГРИГОРЧУК: «Гвардиоле уже неинтересно выигрывать»

Наставник «Черноморца» поделился мнением о тренере «Манчестер Сити»

  • 20.02.2022 08:40
  • 111 просмотров
  • 0 комментариев
Роман ГРИГОРЧУК: «Гвардиоле уже неинтересно выигрывать»
© ФК Черноморец. Роман Григорчук

Главный тренер одесского «Черноморца» Роман Григорчук рассказал, чему бы поучился у Хосепа Гвардиолы и что бы ему посоветовал.

– Он уже на таком уровне, когда ему неинтересно выигрывать. Он постоянно в поиске, делает что-то новое.

– Хотели поехать к нему на стажировку?
– Я думаю, что это не так легко. Когда мы играли с МЮ, то во время приезда мы были на базе «Ман Сити». Увидели все, что хотели. Но на месте не было самого Гвардиолы, к сожалению.

Есть несколько вещей в игре МС. Мне было бы интересно спросить, как они смотрят на тот или иной элемент, потому что, на мой взгляд, это просто неправильно у них. Мне кажется, что эта команда могла играть иначе. Интересно узнать их мнение на это, - сказал Григорчук.

Источник — BurBuzz

(1 голос)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности