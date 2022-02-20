Роман ГРИГОРЧУК: «Гвардиоле уже неинтересно выигрывать»

Главный тренер одесского «Черноморца» Роман Григорчук рассказал, чему бы поучился у Хосепа Гвардиолы и что бы ему посоветовал.

– Он уже на таком уровне, когда ему неинтересно выигрывать. Он постоянно в поиске, делает что-то новое.

– Хотели поехать к нему на стажировку?

– Я думаю, что это не так легко. Когда мы играли с МЮ, то во время приезда мы были на базе «Ман Сити». Увидели все, что хотели. Но на месте не было самого Гвардиолы, к сожалению.

Есть несколько вещей в игре МС. Мне было бы интересно спросить, как они смотрят на тот или иной элемент, потому что, на мой взгляд, это просто неправильно у них. Мне кажется, что эта команда могла играть иначе. Интересно узнать их мнение на это, - сказал Григорчук.