Украинец Мельник забил гол за Кишварду в чемпионате Венгрии

В поединке 21-го тура чемпионата Венгрии «Кишварда» сыграла вничью с «Пакшом» со счетом 3:3.

Второй гол в ворота гостей забил украинский полузащитник «Кишварды» Богдан Мельник. Этот результативный удар стал вторым для украинца в текущем сезоне.

Весь матч в составе «Кишварды» провел украинец Антон Кравченко. А еще один наш соотечественник, голкипер Артем Одинцов, остался в запасе.

В турнирной таблице чемпионата Венгрии «Кишварда» занимает третье место, отставая от первой позиции, которую занимает «Ференцварош», на два очка.