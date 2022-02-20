Украинец Мельник забил гол за Кишварду в чемпионате Венгрии

«Кишварда» сыграла в результативную ничью

  • 20.02.2022 04:39
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Украинец Мельник забил гол за Кишварду в чемпионате Венгрии
© ФК Кишварда

В поединке 21-го тура чемпионата Венгрии «Кишварда» сыграла вничью с «Пакшом» со счетом 3:3.

Второй гол в ворота гостей забил украинский полузащитник «Кишварды» Богдан Мельник. Этот результативный удар стал вторым для украинца в текущем сезоне.

Весь матч в составе «Кишварды» провел украинец Антон Кравченко. А еще один наш соотечественник, голкипер Артем Одинцов, остался в запасе.

В турнирной таблице чемпионата Венгрии «Кишварда» занимает третье место, отставая от первой позиции, которую занимает «Ференцварош», на два очка.

Источник — Sport.ua

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