Украинский полузащитник подписал контракт с молдавским клубом

Украинский полузащитник Евгений Смирнов вернулся в клуб из Молдовы. 28-летний украинец подписал контракт сроком на один год с командой «Сфынтул Георге».

За «святых» Смирнов играл с марта 2020 по январь 2021 года. За 23 матча он забил один гол и сделал два ассиста.

Последним клубом украинского хавбека был «Туран» из Казахстана.