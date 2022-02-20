Украинский полузащитник подписал контракт с молдавским клубом

Украинский полузащитник Евгений Смирнов вернулся в клуб из Молдовы. 28-летний украинец подписал контракт сроком на один год с командой «Сфынтул Георге».
За «святых» Смирнов играл с марта 2020 по январь 2021 года. За 23 матча он забил один гол и сделал два ассиста.
Последним клубом украинского хавбека был «Туран» из Казахстана.
Источник — Footboom
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