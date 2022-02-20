Украинский полузащитник подписал контракт с молдавским клубом

Евгений Смирнов снова будет выступать за «Сфынтул Георге»

  • 20.02.2022 02:36
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Украинский полузащитник подписал контракт с молдавским клубом
© twitter.com. Евгений Смирнов

Украинский полузащитник Евгений Смирнов вернулся в клуб из Молдовы. 28-летний украинец подписал контракт сроком на один год с командой «Сфынтул Георге».

За «святых» Смирнов играл с марта 2020 по январь 2021 года. За 23 матча он забил один гол и сделал два ассиста.

Последним клубом украинского хавбека был «Туран» из Казахстана.

Источник — Footboom

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