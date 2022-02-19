Фиорентина – Аталанта. Прогноз на матч Младена Бартуловича

Эксперт дал прогноз на матч чемпионата Италии

  • 19.02.2022 23:59
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Фиорентина – Аталанта. Прогноз на матч Младена Бартуловича
© Getty Images/Global Images Ukraine

Тренер «Ингульца» Младен Бартулович сделал прогноз на матч 26-го тура итальянской Серии А «Фиорентина» – «Аталанта».

«В феврале «Фиорентина» в рамках Серии А проиграла «Лацио» со счетом 0:3 и победила в поединке со «Специей» (2:1). «Аталанта» в феврале в рамках Серии А проиграла «Кальяри» (1:2) и сыграла вничью с «Ювентусом» (1:1). Также 10 февраля в рамках четвертьфинала Кубка Италии «Фиорентина» обыграла именно «Аталанту» со счетом 3:2.

В турнирной таблице чемпионата Италии команда из Флоренции с 39 очками в активе идет на 8 месте, коллектив из Бергамо с 44 баллами в активе расположился на 5 позиции. 117 раз играли между собой эти команды. В 50 встречах выиграли «фиалки», в 30 поединках победили бергамаски, в 37 встречах зафиксированы ничьи.

Я думаю, что «Фиорентина» выиграет у «Аталанты» в этом матче», - сказал Бартулович.

Матч «Фиорентина» – «Аталанта» состоится 20-го февраля. Начало встречи в 13:30.

Младен Бартулович  — известный хорватский футболист, недавно завершивший карьеру, тренер «Ингульца». Большую часть карьеры играл в Украине. Бартулович защищал цвета «Днепра», «Кривбасса», «Арсенала» Киев, «Ворсклы», «Карпат» и «Волыни». Также 34-летний хавбек поиграл за хорватский «Хайдук» и польский «Медзь».

Данный прогноз является мнением эксперта и не гарантирует выигрыша в букмекерской конторе.

Источник — Sport.ua

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