23-й тур
Арминия
1 : 0
Унион Берлин
19.02.2022, FT

Бундеслига. Выездные победы Фрайбурга и Хоффенхайма

«Кельн» а домашних стенах одолел «Айнтрахт Ф»

  • 19.02.2022 21:30
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Бундеслига. Выездные победы Фрайбурга и Хоффенхайма
© ФК Хоффенхайм

В субботу состоялись пять матчей 23-го тура Бундеслиги.
 
«Хоффенхайм» на выезде обыграл  «Вольфсбург», «Аугсбург» проиграл «Фрайбургу»,  «Арминия» одолела «Унион Берлин», «Кельн» дожал «Айнтрахт Ф», еще один матч завершился вничью.
 
Чемпионат Германии. 23-й тур
 
«Аугсбург» – «Фрайбург» – 1:2
Голы: 0:1 – 4 Петерсен, 1:1 – 16 Грегорич, 1:2 – 26 Шлоттербек.
 
«Арминия» – «Унион Берлин» – 1:0
Гол: 1:0 – 53 Окугава.
 
«Вольфсбург» – «Хоффенхайм» – 1:2
Голы: 1:0 – 36 Винд, 1:1 – 73 Бруун Ларсен, 1:2 – 78 Крамарич.
 
«Штутгарт» – «Бохум» – 1:1
Голы: 1:0 – 56, автогол Белла-Кочап, 1:1 – 90, пенальти Левен.
 
«Кельн» – «Айнтрахт Ф» – 1:0
Голы: 1:0 – 84, Модест

ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА

Источник — Sport.ua

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