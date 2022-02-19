Бундеслига. Выездные победы Фрайбурга и Хоффенхайма

В субботу состоялись пять матчей 23-го тура Бундеслиги.
«Хоффенхайм» на выезде обыграл «Вольфсбург», «Аугсбург» проиграл «Фрайбургу», «Арминия» одолела «Унион Берлин», «Кельн» дожал «Айнтрахт Ф», еще один матч завершился вничью.
Чемпионат Германии. 23-й тур
«Аугсбург» – «Фрайбург» – 1:2
Голы: 0:1 – 4 Петерсен, 1:1 – 16 Грегорич, 1:2 – 26 Шлоттербек.
«Арминия» – «Унион Берлин» – 1:0
Гол: 1:0 – 53 Окугава.
«Вольфсбург» – «Хоффенхайм» – 1:2
Голы: 1:0 – 36 Винд, 1:1 – 73 Бруун Ларсен, 1:2 – 78 Крамарич.
«Штутгарт» – «Бохум» – 1:1
Голы: 1:0 – 56, автогол Белла-Кочап, 1:1 – 90, пенальти Левен.
«Кельн» – «Айнтрахт Ф» – 1:0
Голы: 1:0 – 84, Модест
Источник — Sport.ua
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