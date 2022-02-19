ФОТО. Фаны Ливерпуля вывесили флаг Украины во время матча АПЛ с Норвичем

В матче 26-го тура АПЛ «Ливерпуль» дома победил «Норвич» со счетом 3:1.
Во время матча болельщики «красных» развернули украинский флаг.
Чемпионат Англии. 26-й тур
«Ливерпуль» – «Норвич» – 3:1
Голы: Мане, 54, Салах, 67, Диас, 81 - Рашица, 48
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