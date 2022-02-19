ФОТО. Фаны Ливерпуля вывесили флаг Украины во время матча АПЛ с Норвичем

Поддержка из Англии

  • 19.02.2022 20:42
  • 4932 просмотра
  • 4 комментария
ФОТО. Фаны Ливерпуля вывесили флаг Украины во время матча АПЛ с Норвичем
© Getty Images/Global Images Ukraine

В матче 26-го тура АПЛ «Ливерпуль» дома победил «Норвич» со счетом 3:1.
 
Во время матча болельщики «красных» развернули украинский флаг.

Чемпионат Англии. 26-й тур

«Ливерпуль» – «Норвич» – 3:1
Голы: Мане, 54, Салах, 67, Диас, 81 - Рашица, 48

Источник — Facebook

(37 голосов)

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Комментарии
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    online
    Saar, 19.02.2022 20:54
    +12
    🇺🇦🇬🇧 Дякую! Не фан Лівера, не фан англійського футболу, взагалі, але за таке, респект!
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    online
    8stevengerrard8, 19.02.2022 21:55
    +4
    Дякую фанам Ліверпуля!
    Дійсно You'll Never Walk Alone !!!
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    online
    Андрей Ладан, 19.02.2022 21:01
    -10
    Вот это новость))) Вау))))))
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    Babacam, 19.02.2022 21:14
    -14
    Ярославский затесался на трибуну Ливерпуля
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