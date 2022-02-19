ДОДО: «Думаю, Шахтер выиграет чемпионат и Кубок Украины»

Защитник «Шахтера» Додо оценил контрольный матч с «Ригой» (0:0) и подготовку ко второй части сезона УПЛ.

– Додо, твое резюме после игры?

– Мы всегда хотим победить, вне зависимости от матча и соперника. Сегодня время получили многие ребята, которые играют не так часто: Булеза, Погорелый, Фарина… Если говорить в целом, хороший матч для всех, а теперь возвращаемся и настраиваемся на чемпионат.

– Вам, опытным игрокам «Шахтера», было тяжело или легко найти взаимодействие с молодыми партнерами?

– Совершенно спокойно. Я думаю, они еще больше усиливают нашу команду. Важно передать им полное спокойствие и уверенность, чтобы они на поле чувствовали себя комфортно, и это позволяет «Шахтеру» показывать себя хорошо.

– Какой спарринг на сборах был для тебя самым сложным?

– Думаю, с «Црвеной Звездой». Нам тогда удалось победить со счетом 3:2, но было непросто.

– Уже чемоданное настроение?

– Конечно, хочется вернуться, немного отдохнуть и сконцентрироваться на том, чтобы с понедельника готовиться к матчу с «Металлистом 1925» и четвертьфиналу Кубка.

– Через неделю стартует чемпионат. В каком функциональном состоянии игроки?

– Все сконцентрированы, настроены и чувствуют себя хорошо. Мы сейчас на два очка опережаем «Динамо», на мой взгляд, это многообещающе для нашей команды. Суперкубок мы уже выиграли, думаю, возьмем и чемпионат, и Кубок Украины.

– Какая атмосфера царит в коллективе по окончании второго сбора?

– Чувствуем себя довольными, потому что вернемся и начнем играть в чемпионате. Прекрасно знаем, что сборы важны, но чемпионат дает больше настроения – ты борешься за титул. Это не значит, что товарищеские матчи мы играем, не отдаваясь, но атмосфера чемпионата другая.