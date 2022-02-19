Киченок/Остапенко – Кудерметова/Мертенс. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

В субботу украинская теннисистка Людмила Киченок продолжит выступления на турнире WTA 500 в Дубае.



В финала украинка с Аленой Остапенко из Латвии сразится против тандема Вероника Кудерметова / Элиза Мертенс (Россия / Бельгия).



Начало в 19:45 по Киеву.



Ранее сегодня Остапенко обыграла Кудерметову в финале одиночного разряде.