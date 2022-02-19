Киченок/Остапенко – Кудерметова/Мертенс. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию финала парного разряда на турнире в Дубае

  • 19.02.2022 19:45
  • 1529 просмотров
  • 2 комментария
Киченок/Остапенко – Кудерметова/Мертенс. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
© Getty Images/Global Images Ukraine. Алена Остапенко и Людмила Киченок

В субботу украинская теннисистка Людмила Киченок продолжит выступления на турнире WTA 500 в Дубае.
 
В финала украинка с Аленой Остапенко из Латвии сразится против тандема Вероника Кудерметова / Элиза Мертенс (Россия / Бельгия).
 
Начало в 19:45 по Киеву. 
 
Ранее сегодня Остапенко обыграла Кудерметову в финале одиночного разряде.

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Источник — Sport.ua

(1 голос)

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Комментарии
Сначала:
    Spectra, 19.02.2022 19:00
    +4
    Вперёд Алена и Люда заждались мы уже титула
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    online
    Oksana Karpevych, 19.02.2022 18:47
    +3
    Такий цікавий трофей в Альони - мені здається, ним можна Алладіна викликати
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