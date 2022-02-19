Снигур обыграла россиянку на пути в финал турнира ITF в Альтенкирхене

Дарья будет сражатся за титул в Германии

  • 19.02.2022 17:42
  • 773 просмотра
  • 5 комментариев
Снигур обыграла россиянку на пути в финал турнира ITF в Альтенкирхене
© ФТУ. Дарья Снигур

Украинская теннисистка Дарья Снигур (№137 WTA) пробилась в финал на 60-тысячнике ITF в Германии.
 
В полуфинале украинка обыграла Эрику Андрееву из России (№279 WTA).
 
Альтенкирхен. Полуфинал
Дарья Снигур (Украина) – Эрика Андреева (Россия) – 6:2, 6:3
 
В финал Снигур ждет первая сеяная Грет Миннен из Бельгии (№91 WTA). 

Источник — Sport.ua

(10 голосов)

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Комментарии
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    online
    Andrey_1992, 19.02.2022 17:45
    +8
    Слава Україні! Молодець Даря, 2 сет просто трилер, вела 4-0, 4-3 зробила, думав кацапка закамбечить, але добре, що своєчасно зібралася
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    Александр Ад, 19.02.2022 18:09
    +5
    молодець в 2 сеті зібрала волю в кулак і закінчила матч в нуль на подачі дуже галасливой суперніці
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    online
    Oksana Karpevych, 19.02.2022 17:50
    +5
    Молодчина Добре, що зуміла зібратись
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    andruha40, 19.02.2022 18:22
    +2
    Молодець!!
    Дивився кінцівку.Дотисла.
    У фіналі треба зібратися і зіграти в свою гру.
    Удачі!!
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    Sashamar, 19.02.2022 17:51
    +2
    В фіналі єдина серйозна суперниця на цьому турнірі - Міннен. 
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