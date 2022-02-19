Снигур обыграла россиянку на пути в финал турнира ITF в Альтенкирхене

Украинская теннисистка Дарья Снигур (№137 WTA) пробилась в финал на 60-тысячнике ITF в Германии.
В полуфинале украинка обыграла Эрику Андрееву из России (№279 WTA).
Альтенкирхен. Полуфинал
Дарья Снигур (Украина) – Эрика Андреева (Россия) – 6:2, 6:3
В финал Снигур ждет первая сеяная Грет Миннен из Бельгии (№91 WTA).
Источник — Sport.ua
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Дивився кінцівку.Дотисла.
У фіналі треба зібратися і зіграти в свою гру.
Удачі!!
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