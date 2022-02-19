Алена Остапенко – Вероника Кудерметова. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

В субботу состоится финальная встреча на турнире WTA 500 в Дубае.



В матче за титул сразятся Алена Остапенко из Латвии (№21 WTA) и Вероника Кудерметова из России (№31 WTA).



Ранее девушки между собой не играли. Отметим, что чуть позже они сразятся еще и в парном финале.



Начало встречи в 17:10.