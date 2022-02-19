Алена Остапенко – Вероника Кудерметова. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию финального матча на турнире в Дубае

  • 19.02.2022 17:02
  • 1443 просмотра
  • 8 комментариев
Алена Остапенко – Вероника Кудерметова. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
© Getty Images/Global Images Ukraine. Алена Остапенко

В субботу состоится финальная встреча на турнире WTA 500 в Дубае.
 
В матче за титул сразятся Алена Остапенко из Латвии (№21 WTA) и Вероника Кудерметова из России (№31 WTA). 
 
Ранее девушки между собой не играли. Отметим, что чуть позже они сразятся еще и в парном финале.
 
Начало встречи в 17:10.

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Источник — Sport.ua

(1 голос)

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Комментарии
Сначала:
    online
    Elis, 19.02.2022 18:16
    +2
    Молодець, чудова геометрія. Сподіваюсь, натягне на глобус кацапку ще й в парі
    Ссылка
    online
    Віталій Романюк, 19.02.2022 17:31
    +2
    Що це було? Мабуть НЛО
    Ссылка
    online
    Elis, 19.02.2022 18:19
    +1
    chevars2ukr.net, 19.02.2022 18:16
    А друга "напів" цікаво хто?
    Не знаю, хто "друга", але Альона Остапенко по батькові українка, яка народилась в Латвії.
    Ссылка
    online
    Oksana Karpevych, 19.02.2022 18:16
    +1
    Elis, 19.02.2022 18:11
    Напівукраїнка має ту ж проблему, що й всі українки - подати на матч)
    Ага Але, не дивлячись ні на що жодної подвійної, як і жодного ейсу. І Альона тишком-нишком вже сьогодні опиняється на 13 місці
    Ссылка
    online
    Elis, 19.02.2022 18:11
    +1
    Напівукраїнка має ту ж проблему, що й всі українки - подати на матч)
    Ссылка
    online
    Oksana Karpevych, 19.02.2022 17:47
    +1
    Віталій Романюк, 19.02.2022 17:31
    Що це було? Мабуть НЛО
    Мабуть воно Або просто гарматний розстріл без шансів у першомуу сеті. Альона поспішає, мабуть, грати у парі і поскоріше до Дохи Цікаво, чим то другий сет закінчиться
    Ссылка
    online
    Andrey_1992, 19.02.2022 17:19
    +1
    вперед, Альона!!!
    Ссылка
    online
    chevars2ukr.net, 19.02.2022 18:16
    0
    Elis, 19.02.2022 18:11
    Напівукраїнка має ту ж проблему, що й всі українки - подати на матч)
    А друга "напів" цікаво хто?
    Ссылка
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