Алена Остапенко – Вероника Кудерметова. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

В субботу состоится финальная встреча на турнире WTA 500 в Дубае.
В матче за титул сразятся Алена Остапенко из Латвии (№21 WTA) и Вероника Кудерметова из России (№31 WTA).
Ранее девушки между собой не играли. Отметим, что чуть позже они сразятся еще и в парном финале.
Начало встречи в 17:10.
Источник — Sport.ua
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