Миколенко начнет в запасе игру против Саутгемптона

Украинец остался на скамейке запасных

  • 19.02.2022 16:51
  • 485 просмотров
  • 1 комментарий
Миколенко начнет в запасе игру против Саутгемптона
© ФК Евертон. Виталий Миколенко

Украинец Виталий Миколенко не попал в стартовый состав «Эвертона» на поединок 26-го тура АПЛ против «Саутгемптона». Миколенко остался в запасе.

Поединок «Саутгемптон» - «Эвертон» начнется в 17:00 по киевскому времени.

Ранее «Вест Хэм» без участия Андрея Ярмоленко сыграл вничью с «Ньюкаслом» 1:1.

Источник — Sport.ua

(3 голоса)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
Сначала:
    online
    Artyom_I, 19.02.2022 17:44 (изменен)
    -1
    Здесь все месяц назад рассказывали, что у Миколенко нет конкурентов на левом фланге и что ему не угрожает потеря места в основном составе. Где все эти грамотеи?
    Ссылка
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности