Миколенко начнет в запасе игру против Саутгемптона

Украинец Виталий Миколенко не попал в стартовый состав «Эвертона» на поединок 26-го тура АПЛ против «Саутгемптона». Миколенко остался в запасе.
Today's Toffees! #SOUEVE pic.twitter.com/0TpfUqozXF— Everton (@Everton) February 19, 2022
Поединок «Саутгемптон» - «Эвертон» начнется в 17:00 по киевскому времени.
Ранее «Вест Хэм» без участия Андрея Ярмоленко сыграл вничью с «Ньюкаслом» 1:1.
Источник — Sport.ua
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