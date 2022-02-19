Поздний старт сезона. Джокович возглавил посев на турнире в Дубае

Лидер мирового рейтинга Новак Джокович стартует в текущем сезона в рамках турнира ATP 500.



В первом круге сербский теннисист сразится с Лоренцо Музетти из Италии, который получил уайлд-кард от организаторов.



Соревнования пройдут с 21 по 27 февраля, призовой фонд $2,949,665. Действующий обладатель титула – Аслан Карацев из России. Джокович победил на кортах Дубая пять раз (2009-11, 2013 и 2020).

Отметим, что в Австралии Новак не играл из-за депортации.