ПСЖ возглавил гонку за Погба

Французский ПСЖ является главным претендентом на 28-летнего французского полузащитника «Манчестер Юнайтед» Поля Погба.

Футболистом также активно интересовался «Ювентус», но итальянский клуб не может удовлетворить требования футболиста относительно заработной платы.

ПСЖ готов платить Погба €16 миллионов в год. Контракт с игроком будет рассчитан до 2027 года.

Погба защищает цвета «Манчестер Юнайтед» с лета 2016 года после перехода из туринского «Ювентуса» за €105 миллионов. В текущем сезоне хавбек провел за английскую команду 17 матчей во всех турнирах, где забил один гол и отдал восемь результативных передач.

Ориентировочная стоимость Погба составляет €55 миллионов.

В активе хавбека 89 матчей за национальную сборную Франции, где он забил 11 мячей.