Супряга не выйдет в старте Сампдории на матч с Эмполи

21-летний украинский нападающий «Сампдории» Владислав Супряга не выйдет в стартовом составе своей команды на матч 26-го тура чемпионата Италии против «Эмполи».
Украинец начнет поединок на скамейке запасных.
Поединок «Сампдория» — «Эмполи» состоится в субботу, 19 февраля, в 16:00.
Супряга перешел в «Сампдорию» из киевского «Динамо» на правах аренды этой зимой.
📄 | FORMAZIONE— U.C. Sampdoria (@sampdoria) February 19, 2022
Ecco gli 1⃣1⃣ scelti da #Giampaolo per #SampEmpoli.#SerieATIM#FORZADORIA 🔵⚪️🔴⚫️⚪️🔵 pic.twitter.com/yTGJAt3zDA
Источник — ФК Сампдория
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