ГРИГОРЧУК: После победы над МЮ в Казахстане происходило что-то невероятное

Экс-тренер «Астаны» вспомнил поединок с английским клубом

  • 19.02.2022 14:40
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ГРИГОРЧУК: После победы над МЮ в Казахстане происходило что-то невероятное
© Getty Images/Global Images Ukraine

Главный тренер «Черноморца» Роман Григорчук вспомнил победу над «Манчестер Юнайтед» во время своей работы в Астане в рамках группового этапа Лиги Европы сезоне 2018/2019.

- Каково быть первым украинским тренером, который обыграл Манчестер Юнайтед?
- Важно сказать то, что у них в том матче был не самый сильный состав.

- Насколько я помню, вам очень импонировал «Манчестер Юнайтед» во времена работы в нем сэра Алекса Фергюсона.
- Да, для меня он является идеальным сочетанием тренера и менеджера. Таких людей больше нет в футбольном мире.

- Получается, что вы обыграли его ученика — Уле Гуннара Сульшера.
- Ну, ученик — это уже немного другое. Просто нужно понимать, что таких клубов очень мало в мире. Он — один из особенных. Сейчас в Англии есть много сильных команд, но «Манчестер Юнайтед» — это мировой бренд. Победа над ними уникальная. После того триумфа в Казахстане происходило что-то невероятное. Я такого сам не ожидал.

Источник — BurBuzz

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