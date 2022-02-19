ГРИГОРЧУК: После победы над МЮ в Казахстане происходило что-то невероятное

Главный тренер «Черноморца» Роман Григорчук вспомнил победу над «Манчестер Юнайтед» во время своей работы в Астане в рамках группового этапа Лиги Европы сезоне 2018/2019.

- Каково быть первым украинским тренером, который обыграл Манчестер Юнайтед?

- Важно сказать то, что у них в том матче был не самый сильный состав.

- Насколько я помню, вам очень импонировал «Манчестер Юнайтед» во времена работы в нем сэра Алекса Фергюсона.

- Да, для меня он является идеальным сочетанием тренера и менеджера. Таких людей больше нет в футбольном мире.

- Получается, что вы обыграли его ученика — Уле Гуннара Сульшера.

- Ну, ученик — это уже немного другое. Просто нужно понимать, что таких клубов очень мало в мире. Он — один из особенных. Сейчас в Англии есть много сильных команд, но «Манчестер Юнайтед» — это мировой бренд. Победа над ними уникальная. После того триумфа в Казахстане происходило что-то невероятное. Я такого сам не ожидал.