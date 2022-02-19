Ральф РАНГНИК: «Атмосфера в раздевалке МЮ стала лучше»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Ральф Рангник прокомментировал слухи о плохой атмосфере в команде:
«Я слышал о том, что писали, но все, что я могу сказать, основываясь на своем опыте за 11-12 недель, – это то, что некоторые игроки были недовольны до закрытия трансферного окна.
У нас был слишком большой состав, и многие игроки понимали, что не смогут получить игровое время.
Ситуация определенно стала лучше. Атмосфера в раздевалке стала лучше, чем была несколько недель назад.
Для нас главное – хорошо играть и демонстрировать сплоченность на поле, получать максимум от наших выступлений и выигрывать матчи. Это то, на что мы можем повлиять».
Источник — Sky Sports
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.