Ральф РАНГНИК: «Атмосфера в раздевалке МЮ стала лучше»

Наставник «Манчестер Юнайтед» - о ситуации в команде

  • 19.02.2022 14:45
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Ральф РАНГНИК: «Атмосфера в раздевалке МЮ стала лучше»
© Getty Images/Global Images Ukraine. Ральф Рангник

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Ральф Рангник прокомментировал слухи о плохой атмосфере в команде:

«Я слышал о том, что писали, но все, что я могу сказать, основываясь на своем опыте за 11-12 недель, – это то, что некоторые игроки были недовольны до закрытия трансферного окна.

У нас был слишком большой состав, и многие игроки понимали, что не смогут получить игровое время.

Ситуация определенно стала лучше. Атмосфера в раздевалке стала лучше, чем была несколько недель назад.

Для нас главное – хорошо играть и демонстрировать сплоченность на поле, получать максимум от наших выступлений и выигрывать матчи. Это то, на что мы можем повлиять».

Источник — Sky Sports

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