Ярмоленко не попал в стартовый состав Вест Хэма на матч с Ньюкаслом

32-летний украинский вингер Андрей Ярмоленко не вошел в стартовый состав «Вест Хэма» на домашний поединок 26-го тура АПЛ против «Ньюкасла».
Ярмоленко начнет матч на скамейке запасных.
В текущем сезоне Ярмоленко сыграл за «Вест Хэм» 22 матча во всех турнирах, где забил один гол и отдал три результативные передачи.
Матч «Вест Хэм» — «Лидс» состоится в субботу, 19 февраля, в 14:30 по киевскому времени.
Источник — ФК Вест Хэм
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