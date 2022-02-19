Ярмоленко не попал в стартовый состав Вест Хэма на матч с Ньюкаслом

32-летний украинский вингер Андрей Ярмоленко не вошел в стартовый состав «Вест Хэма» на домашний поединок 26-го тура АПЛ против «Ньюкасла».

Ярмоленко начнет матч на скамейке запасных.

В текущем сезоне Ярмоленко сыграл за «Вест Хэм» 22 матча во всех турнирах, где забил один гол и отдал три результативные передачи.

Матч «Вест Хэм» — «Лидс» состоится в субботу, 19 февраля, в 14:30 по киевскому времени.