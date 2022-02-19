Ярмоленко не попал в стартовый состав Вест Хэма на матч с Ньюкаслом

Украинский игрок «Вест Хэма» начнет поединок на скамейке запасных

  • 19.02.2022 13:47
  • 200 просмотров
  • 2 комментария
Ярмоленко не попал в стартовый состав Вест Хэма на матч с Ньюкаслом
© Getty Images/Global Images Ukraine

32-летний украинский вингер Андрей Ярмоленко не вошел в стартовый состав «Вест Хэма» на домашний поединок 26-го тура АПЛ против «Ньюкасла».

Ярмоленко начнет матч на скамейке запасных.

В текущем сезоне Ярмоленко сыграл за «Вест Хэм» 22 матча во всех турнирах, где забил один гол и отдал три результативные передачи.

Матч «Вест Хэм» — «Лидс» состоится в субботу, 19 февраля, в 14:30 по киевскому времени.

Источник — ФК Вест Хэм

(1 голос)

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Комментарии
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    online
    VikyKrasotulechka, 19.02.2022 14:46
    0
    Матч «Вест Хем» — «Лідс» відбудеться у суботу, 19 лютого, о 14:30 за київським часом.?? опять курите?))) Может с Ньюкаслом?))
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    Face Control, 19.02.2022 14:08
    0
    Кто-то удивлён?
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