Руслан РОТАНЬ: «Мудрик гораздо выше уровня УПЛ»

Главный тренер сборной Украины U-21 Руслан Ротань поделился своим мнением по поводу полузащитника «Шахтера» Михаила Мудрика:

«Мудрык? Когда я еще был тренером в «Олимпике», мы приезжали на тренировки в Счастливое. И каждый день я видел одну и ту же картину — мы тренируемся, а парень в сторонке чеканит мяч. Так было каждый день, я был удивлен.

На тот момент мне казалось, что современная молодежь была больше в телефонах, каких-то играх, но никак не в футболе и тренажерном зале. На меня это произвело впечатление.

В любом случае, у Миши были задатки, это скажет любой тренер, что он суперталант. Де Дзерби, наверное, тот тренер, который к нему достучался и объяснил, что он от него хочет. Поэтому сейчас вы видите совсем другого Мудрика.

Миша Мудрык — он мудрый. Мудро играет. Я за ним наблюдаю и могу сказать, что он действительно помудрел. Остаюсь при том же мнении, что он гораздо выше уровня УПЛ».