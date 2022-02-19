Руслан РОТАНЬ: «Мудрик гораздо выше уровня УПЛ»

Наставник молодежной сборной Украины – о хавбеке «Шахтера»

  • 19.02.2022 13:37
  • 613 просмотров
  • 8 комментариев
Руслан РОТАНЬ: «Мудрик гораздо выше уровня УПЛ»
© УАФ. Руслан Ротань

Главный тренер сборной Украины U-21 Руслан Ротань поделился своим мнением по поводу полузащитника «Шахтера» Михаила Мудрика:

«Мудрык? Когда я еще был тренером в «Олимпике», мы приезжали на тренировки в Счастливое. И каждый день я видел одну и ту же картину — мы тренируемся, а парень в сторонке чеканит мяч. Так было каждый день, я был удивлен.

На тот момент мне казалось, что современная молодежь была больше в телефонах, каких-то играх, но никак не в футболе и тренажерном зале. На меня это произвело впечатление.

В любом случае, у Миши были задатки, это скажет любой тренер, что он суперталант. Де Дзерби, наверное, тот тренер, который к нему достучался и объяснил, что он от него хочет. Поэтому сейчас вы видите совсем другого Мудрика.

Миша Мудрык — он мудрый. Мудро играет. Я за ним наблюдаю и могу сказать, что он действительно помудрел. Остаюсь при том же мнении, что он гораздо выше уровня УПЛ».

Источник — Sportarena

(8 голосов)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
Сначала:
    online
    Saar, 19.02.2022 14:20
    +1
    .Zport, 19.02.2022 14:07
    Начало карьеры? Ему уже 22-й год идёт. Забарный в свои 19 уже и чемпионом стал и основным игроком национальной сборной. А этот инстаграмщик чего добился?
    100 %й
    Ссылка
    online
    rosti79, 19.02.2022 14:47
    0
    Face Control, 19.02.2022 14:39
    Автобусница с авой клуба, которого больше нет, лучший сейчас это Миша, а твой Артёмка может только Ингульцам и Минаям забивать, он никто и звать его никак.
    почему есть же дно-1
    Ссылка
    =🐅=, 19.02.2022 14:26
    0
    Та ладно.) Сейчас Мудрик на уровне молодого Ротаня. Такой же красава на поле.
    Ссылка
    online
    Aleks04, 19.02.2022 14:30
    -1
    Face Control, 19.02.2022 13:56
    Миша сейчас лучший украинский футболист, а ведь это только начало его карьеры.
    Малорос Малиновский лучший украинский футболист на данный момент, а Довбик лучший футболист УПЛ. Мудрыку ещё расти и расти..
    Ссылка
    online
    GREEN DAY belokon, 19.02.2022 14:22
    -1
    Face Control, 19.02.2022 13:56
    Миша сейчас лучший украинский футболист, а ведь это только начало его карьеры.
    Лучший ? Успокойся) Мудрику еще доказывать и доказывать
    Ссылка
    Face Control, 19.02.2022 14:39 (изменен)
    -2
    Aleks04, 19.02.2022 14:30
    Малорос Малиновский лучший украинский футболист на данный момент, а Довбик лучший футболист УПЛ. Мудрыку ещё расти и расти..
    Автобусница с авой клуба, которого больше нет, лучший сейчас это Миша, а твой Артёмка может только Ингульцам и Минаям забивать, он никто и звать его никак.
    Ссылка
    online
    .Zport, 19.02.2022 14:07
    -2
    Face Control, 19.02.2022 13:56
    Миша сейчас лучший украинский футболист, а ведь это только начало его карьеры.
    Начало карьеры? Ему уже 22-й год идёт. Забарный в свои 19 уже и чемпионом стал и основным игроком национальной сборной. А этот инстаграмщик чего добился?
    Ссылка
    Face Control, 19.02.2022 13:56
    -3
    Миша сейчас лучший украинский футболист, а ведь это только начало его карьеры.
    Ссылка
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности