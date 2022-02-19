Стало известно, в каком городе сборная Украины сыграет матчи Лиги наций

Поединки пройдут во Львове

  • 19.02.2022 12:54
  • 1119 просмотров
  • 2 комментария
Стало известно, в каком городе сборная Украины сыграет матчи Лиги наций
© УАФ

Президент УАФ Андрей Павелко рассказал о месте проведения домашних матчей сборной Украины в Лиге наций УЕФА против Ирландии и Армении.

«Тренерский штаб национальной сборной Украины во главе с Александром Петраковым предложил провести два матча Лиги наций, которые состоятся в июне, именно во Львове. Все члены исполкома единогласно поддержали это решение. Уверен, что Львов очень тепло примет нашу команду. Все знают, что в этом городе болельщики гонят команду вперед до последних минут, и она здесь очень успешно выступает», — сказал Павелко.

В группе В Лиги наций Украина сыграет против Шотландии, Ирландии и Армении. Матчи группового этапа будут сыграны с июня по сентябрь 2022 года.

Источник — Футбол 1/2/3

(7 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    -PhoeniX-, 19.02.2022 14:15
    0
    И про то, что заключительный матч против шотландцев на Олимпийском будет
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    -PhoeniX-, 19.02.2022 14:13
    0
    Бородатая новость. Уже месяц это известно. И на этом сайте тоже была публикация месяц назад. Или теперь каждый месяц напоминать будем?
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