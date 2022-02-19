Стало известно, в каком городе сборная Украины сыграет матчи Лиги наций

Президент УАФ Андрей Павелко рассказал о месте проведения домашних матчей сборной Украины в Лиге наций УЕФА против Ирландии и Армении.

«Тренерский штаб национальной сборной Украины во главе с Александром Петраковым предложил провести два матча Лиги наций, которые состоятся в июне, именно во Львове. Все члены исполкома единогласно поддержали это решение. Уверен, что Львов очень тепло примет нашу команду. Все знают, что в этом городе болельщики гонят команду вперед до последних минут, и она здесь очень успешно выступает», — сказал Павелко.

В группе В Лиги наций Украина сыграет против Шотландии, Ирландии и Армении. Матчи группового этапа будут сыграны с июня по сентябрь 2022 года.