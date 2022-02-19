Селезнев рассказал, когда завершит карьеру

36-летний форвард «Миная» Евгений Селезнев рассказал о том, в каком случае завершит карьеру в конце сезона:

«Только слабый завершает карьеру, если не получается – нужно работать. Я еще не наигрался в футбол, есть желание тренироваться, какие-то силы. Я люблю спорт.

Я пообещал – «Минай» останется в УПЛ. Если «Минай» не останется, то я заканчиваю сразу карьеру. Мы вылезем. Сейчас мяч не лезет в ворота, но когда-то он же должен полезть».