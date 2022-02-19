Финал Кубка Украины состоится в Киеве. Известна дата

Президент УАФ Андрей Павелко назвал дату и место проведения финального матча Кубка Украины сезона 2021/2022.

«Все члены исполкома поддержали дату 12 мая и НСК «Олимпийский» для проведения матча. В Киеве уже давно не было финала Кубка Украины. Считаю, что болельщики будут рады прийти на стадион и поддержать двух финалистов этого сезона», — сказал Павелко.