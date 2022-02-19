Финал Кубка Украины состоится в Киеве. Известна дата

Решающий поединок турнира пройдет на НСК «Олимпийский» 12 мая

  • 19.02.2022 12:25
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Финал Кубка Украины состоится в Киеве. Известна дата
© НСК Олимпийский

Президент УАФ Андрей Павелко назвал дату и место проведения финального матча Кубка Украины сезона 2021/2022.

«Все члены исполкома поддержали дату 12 мая и НСК «Олимпийский» для проведения матча. В Киеве уже давно не было финала Кубка Украины. Считаю, что болельщики будут рады прийти на стадион и поддержать двух финалистов этого сезона», — сказал Павелко.

Источник — Футбол 1/2/3

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