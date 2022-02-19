Финал Кубка Украины состоится в Киеве. Известна дата

Президент УАФ Андрей Павелко назвал дату и место проведения финального матча Кубка Украины сезона 2021/2022.
«Все члены исполкома поддержали дату 12 мая и НСК «Олимпийский» для проведения матча. В Киеве уже давно не было финала Кубка Украины. Считаю, что болельщики будут рады прийти на стадион и поддержать двух финалистов этого сезона», — сказал Павелко.
Источник — Футбол 1/2/3
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.