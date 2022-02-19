Динамо в Турции: Луческу учит подопечных играть в пас

Подходит к завершению третий зимний сбор «бело-синих» и второй из них – в турецкой Анталии. На следующий день после матча с латвийской «Валмиерой» киевляне провели одно практическое занятие на поле Mardan Sports Complex.

Во время разминки команда выполняла упражнения на частоту беговых движений. Основная же работа началась с отработки передач в одно и два касания. Игроки двигались по кругу от одной фишки к следующей, при этом Мирча Луческу внимательно следил за качеством выполнения, казалось бы, простого упражнения. В футболе мелочей не бывает. «Ответственность не только на том, кто дает пас, а и на том, кто принимает. Вы должны быть готовы принять мяч, повернуть корпус под правильным углом» - подсказывал своим подопечным Мистер.

Также в процессе вечерней сессии команда выполняла упражнения на контроль мяча и работала над тактикой.

А завершилось занятие отработкой фланговых подач и их завершений. Здесь нашлось место зрелищным ударам с лета в падении и голам в девятки.

По облегченной программе занимались Томаш Кендзера и Виктор Цыганков, которым был предоставлен отдых. Зато в общей группе тренировался Николай Шапаренко, вчера присоединившийся к тренировочному лагерю киевлян.

В субботу «Динамо» проведет предпоследний спарринг на заключительном сборе. Соперником нашей команды будет чемпион Узбекистана последних трех сезонов «Пахтакор».

А завершит сбор наша команда в понедельник матчем с чемпионом Латвии, рижской РФШ, после которого вернется в Киев.