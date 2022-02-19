ФОТО. Милевский встретился с Селезневым

37-летний экс-форвард киевского «Динамо» и сборной Украины по футболу Артем Милевский встретился с 36-летним украинским форвардом «Миная» Евгением Селезневым.
«Селя, мой друг!!! Без травм, удачи!! Всегда рад тебе!!! Скоро на канале «Миля», — прокомментировал Милевский совместное фото.
Источник — Instagram
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