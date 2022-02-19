ФОТО. Милевский встретился с Селезневым

Бывший форвард сборной Украины пожелал удачи своему экс-коллеге

  • 19.02.2022 11:51
  • 1740 просмотров
  • 3 комментария
ФОТО. Милевский встретился с Селезневым
© Instagram. Артем Милевский

37-летний экс-форвард киевского «Динамо» и сборной Украины по футболу Артем Милевский встретился с 36-летним украинским форвардом «Миная» Евгением Селезневым.

«Селя, мой друг!!! Без травм, удачи!! Всегда рад тебе!!! Скоро на канале «Миля», — прокомментировал Милевский совместное фото.

Источник — Instagram

(11 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    davim, 19.02.2022 12:20
    +3
    Новость дня
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    online
    Trollface, 19.02.2022 12:12
    +3
    Рекордсмены большой печени.
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    vovann333, 19.02.2022 12:42 (изменен)
    0
    На фото видно де людина ще займається спортом,а де вже тільки п'є кока-колу (чи водка-колу)
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