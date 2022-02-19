Александр ГОЛОВКО: «Верю в положительный итог для сборной Украины»

Известный украинский тренер Александр Головко поделился мнением о шансах выхода сборной Украины в финальную част ЧМ-2022.

«Перспективы хорошие, поскольку, на мой взгляд, эта команда готова решать серьезные задачи. Александру Петракову за короткий период времени удалось добиться того, чего от него ждали. Думаю, что со стороны «сине-желтых» в матче с командой Шотландии будет активность, несмотря на то, что мы будем играть на чужом поле. Я верю в положительный для сборной Украины итог», — считает Головко.