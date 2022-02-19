Александр ГОЛОВКО: «Верю в положительный итог для сборной Украины»

Известный украинский тренер Александр Головко поделился мнением о шансах выхода сборной Украины в финальную част ЧМ-2022.
«Перспективы хорошие, поскольку, на мой взгляд, эта команда готова решать серьезные задачи. Александру Петракову за короткий период времени удалось добиться того, чего от него ждали. Думаю, что со стороны «сине-желтых» в матче с командой Шотландии будет активность, несмотря на то, что мы будем играть на чужом поле. Я верю в положительный для сборной Украины итог», — считает Головко.
Источник — zbirna.com
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Я не знаю, який він там тренер, але екс-гравець дійсно відомий.
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