Александр ГОЛОВКО: «Верю в положительный итог для сборной Украины»

Специалист поделился ожиданиями от поединков плей-офф отбора на ЧМ-2022

  • 19.02.2022 11:16
  • 310 просмотров
  • 1 комментарий
Александр ГОЛОВКО: «Верю в положительный итог для сборной Украины»
© УАФ. Александр Головко

Известный украинский тренер Александр Головко поделился мнением о шансах выхода сборной Украины в финальную част ЧМ-2022.

«Перспективы хорошие, поскольку, на мой взгляд, эта команда готова решать серьезные задачи. Александру Петракову за короткий период времени удалось добиться того, чего от него ждали. Думаю, что со стороны «сине-желтых» в матче с командой Шотландии будет активность, несмотря на то, что мы будем играть на чужом поле. Я верю в положительный для сборной Украины итог», — считает Головко.

Источник — zbirna.com

(3 голоса)

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Комментарии
Сначала:
    online
    Andriy_Bugayov, 19.02.2022 11:50
    0
    "Відомий український тренер Олександр Головко...".
    Я не знаю, який він там тренер, але екс-гравець дійсно відомий.
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