Артем БЕСЕДИН: «Луческу меня поддерживает»

Нападающий киевского «Динамо» Артем Беседин, получивший тяжелую травму в матче за сборную Украины на Евро-2020 и пропустивший полгода, рассказал о своем возвращении на поле.

- Артем, ты пропустил начало сбора. Как сейчас себя чувствуешь?

- Слава Богу, хорошо. Мне еще предстоит очень много работы, потому что я много пропустил. Но думаю, что через игры и тренировки я должен набрать форму как можно быстрее.

- Ты вернулся в общую группу даже раньше, чем планировалось?

- Здесь не угадаешь, сколько уйдет на восстановление, как Бог даст. Хорошо, что получилось так. Врачи говорят, что для такой травмы семь месяцев – это более-менее быстро. Хорошо, что тренируюсь, и меня, можно сказать, почти ничего не беспокоит. Хотя чуть-чуть чувствую дискомфорт, конечно, не без этого. В принципе, грех жаловаться.

- Ты уже в оптимальной форме?

- Честно говоря, далеко от оптимальной. Я много тренируюсь и в этом плане расстроен, что не чувствую ни сетку, ни ворота, ни мяч. В этом плане трудновато. Но я понимаю, что я много пропустил, и теперь мне нужно все наверстывать: больше работать с мячом, больше завершать, делать то, что мне понадобится в игре.

- Вся Европа сочувствовала твоей тяжелой травме на Евро-2020, переживала за тебя. Ощущаешь себя одним из героев того Евро-2020?

- Да бросьте, героем я был от силы неделю, потом все и забыли, что такое было. Это лично у меня осталось в памяти, а все уже забыли. В футболе бывают травмы, бывают победы и поражения. Хорошо, что выиграли в том матче – это все, что я могу сказать.

- Болельщики тебя поддерживали эти полгода?

- Да, очень много людей писало. Приятно, что многим людям моя история оказалась небезразлична, которые меня поддерживали. Огромное им спасибо. Конечно, моя семья, близкие друзья были рядом и больше всего меня поддерживали.

- Мирча Луческу своими советами помогает тебе поскорее вернуть форму?

- Мистер меня поддерживает. И он понимает, что я работаю под нагрузкой. Если это необходимо для восстановления, мне предоставляют выходной. Начало сбора пропустил из-за простуды. Слава Богу, все нормально. Нужно набирать форму, тренироваться, работать, не поднимая головы.

- Над чем прежде всего тебе необходимо работать в ближайшее время?

- В первую очередь, над тем, что необходимо форварду – завершение атак, последний удар, чувство мяча, чувство ворот. Важно забивать голы. И, конечно, получать побольше игровой практики.

- Зимой, пока остальные игроки были в отпуске, ты уже готовился к сборам на натуральном газоне, это помогло скорее войти в тренировочный ритм?

- Это были еще не тренировки, а часть реабилитации, поскольку на тот момент колено не было в том состоянии, в котором оно сейчас находится. Да и сейчас дискомфорт еще есть, но мне грех жаловаться после тяжелой травмы. Главное, что нынешнее состояние уже позволяет мне работать, тренироваться и играть.