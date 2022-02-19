ВИТАО: «Тренируемся очень усердно»

Футболист «Шахтера» подвел итоги победы над «Астаной» (3:0)

  • 19.02.2022 10:20
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ВИТАО: «Тренируемся очень усердно»
© ФК Шахтер Донецк. Витао

Защитник «Шахтера» Витао прокомментировал победу в спарринге над «Астаной» (3:0).

– Что скажешь о матче?
– Отличный результат. Мы очень хорошо поработали и смогли использовать на практике все то, что тренировали на этих сборах. Рады, что удалось забить три гола и не пропустить, что тоже очень важно.

– Что требовал Мистер перед спаррингом и удалось ли выполнить его установку?
– Всегда стараемся вносить в игру то, что отрабатываем на тренировках, именно таковой была установка. Тренируемся очень усердно, и во время матча у нас есть много вариантов заготовок, которые применяем на поле. Мистер просит получать удовольствие от игры, и мы это делаем.

– Команда создала несколько убойных моментов. Это «Шахтер» показал свою силу или «Астана» так раскрепощенно позволила сыграть нашей команде?
– В этом наша заслуга. Соперник был достаточно силен и квалифицирован, но у нас всегда есть несколько вариантов игры, чтобы побеждать такие команды, так что заслуга в таком результате полностью наша.

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Источник — ФК Шахтер Донецк

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