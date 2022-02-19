Марта Костюк – Клэр Лю. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию финала квалификации в Дохе

  • 19.02.2022 10:10
  • 1472 просмотра
  • 12 комментариев
Марта Костюк – Клэр Лю. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
© Getty Images/Global Images Ukraine. Марта Костюк

В субботу украинская теннисистка Марта Костюк (№49 WTA) продолжит выступления в квалификации турнира WTA 1000 в Дохе.
 
В финале отбора украинка встретится с Клэр Лю из США (№94 WTA). Матч состоится первым запуском, начало встречи в 10:20 по Киеву.
 
Ранее теннисистки играли один раз, победила американка.

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Источник — Sport.ua

(4 голоса)

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Комментарии
Сначала:
    online
    chevars2ukr.net, 19.02.2022 10:30
    +4
    Spectra, 19.02.2022 10:25
    У всех черный экран?
    Не знаю, як у всіх, а у мене точно. До речі, на Live tV, де я частенько дивлюсь онлайн трансляції,  теж чорний екран
    Ссылка
    Spectra, 19.02.2022 10:25
    +3
    У всех черный экран?
    Ссылка
    online
    chevars2ukr.net, 19.02.2022 10:24
    +3
    І де трансляція?
    Ссылка
    online
    sv_2000, 19.02.2022 10:34
    +2
    Гм.... нет трансляции... жаль
    Ссылка
    online
    sv_2000, 19.02.2022 10:55
    +1
    Наконец-то Марта с 6-й попытки брейк реализовала. А трансляции нет. Кина не будет походу
    Ссылка
    online
    sv_2000, 19.02.2022 10:36
    +1
    1:1 вроде... Хрустальный шар?)
    В первом гейме был тройной брейк, жаль не реализовала
    Ссылка
    online
    chevars2ukr.net, 19.02.2022 10:58
    0
    Обікрали
    Ссылка
    Spectra, 19.02.2022 10:54
    0
    Марта с 6-ой попытки сделала брейк
    Ссылка
    online
    chevars2ukr.net, 19.02.2022 10:47
    0
    2:2
    Ссылка
    Spectra, 19.02.2022 10:45 (изменен)
    0
    Жаль. Если за такое время трансляция не появилось, то не появится уже.
    Ссылка
    online
    chevars2ukr.net, 19.02.2022 10:42
    0
    Жодної трансляції паралельних ігор із Дохи нема. 
    Ссылка
    online
    Santk86, 19.02.2022 10:29
    -1
    Да трансляции пока нет, но может позже появится, в квалификации всегда сразу не показывает.
    Ссылка
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