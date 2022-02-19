Марта Костюк – Клэр Лю. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

В субботу украинская теннисистка Марта Костюк (№49 WTA) продолжит выступления в квалификации турнира WTA 1000 в Дохе.



В финале отбора украинка встретится с Клэр Лю из США (№94 WTA). Матч состоится первым запуском, начало встречи в 10:20 по Киеву.



Ранее теннисистки играли один раз, победила американка.

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